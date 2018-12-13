Karda Drift Pahalıya Mal Oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 14:32



13 Aralık 2018 Perşembe 14:32

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kar yağışının ardından bir okulun bahçesinde drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza uygulandı.Akdağmadeni'nde dün gece bir okulun bahçesine girerek drift yapan sürücüler okulun güvenlik kamerasına yakalandılar. Okul yönetimi durumu Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, drift yapan iki araç sürücüsünden tespit ettikleri R.B. isimli şahsa 5 bin 10 lira para cezası uygulayarak sürücünün ehliyetine el koydu ve aracını iki ay trafikten men etti. Okul bahçesinde drift yapan diğer araç sürücüsünün belirlenmesi için de Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.Akdağmadeni'nde gece geç saatlerde bir okulun bahçesine girerek drift yapan sürücüler hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını belirten Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ziya Akkaya, "Okulun güvenlik kamerasından tespit edilen araç sürücüsüne 5 bin 10 lira para cezası uyguladık. Sürücünün aracı 2 ay trafikten men edildi ve ehliyetine de 2 ay el konuldu" dedi.Akdağmadeni'nde 80 ayrı noktada MOBESE ile kayıt yaptıklarını dile getiren Akkaya, "İlçemizde halkımızın huzurunu ve güvenini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. 80 güvenlik kamerası ile 24 saat kayıt yapıyoruz. Bu kayıtlar her zaman inceleniyor. Bu kayıtlarda İlçemizde drift yapan, spin atan, ters yön yol ihlali, çift sıra park yapan, trafikte telefon kullanan ve ehliyet kemeri takmayan sürücüleri MOBESE kameralarından tespit ettiğimiz zaman cezai işlem uyguluyoruz. Emniyet müdürlüğü olarak vatandaşımızın huzuru ve güveni için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT