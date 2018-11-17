17 Kasım 2018, 18:20

Karda 'Drift' Yapanlara 12 Sürücüye 48 Bin 495 Lira Para Cezası Verildi

Gümüşhane'de kar yağışının ardından Zigana Tüneli çıkışında "drift" yapan ve ehliyetsiz araç kullanan 12 sürücüye 48 bin 495 lira ceza uygulandı.

Gümüşhane'de "drift" yapan ve ehliyetsiz araç kullanan 12 sürücüye 48 bin 495 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece kentte kısa süreli etkili olan kar yağışının ardından araçlarıyla Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Zigana Geçidi'ne giden bazı sürücüler, tünel çıkışında "drift" yaptı.

8 SÜRÜCÜ DRİFT YAPMAKTAN, 4 SÜRÜCÜ İSE EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAKTAN CEZA ALDI

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Torul İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "drift" yapan 8 sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten, 4 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem gerçekleştirdi.

TOPLAM PARA CEZASI 48 BİN 495

Başka suçlar nedeniyle de cezai işlem uygulanan denetimde 12 sürücüye toplam 48 bin 495 lira ceza kesildi.

Drift yapan sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, drift yapan araçların görüntüleri kameralara yansıdı.

Doğu Karadeniz,Gümüşhane
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:20



YORUMLAR (2)
12321: POLİSİMİZİN Eline SAGLIK.Az bile bu TEK HÜCRELİLERE..
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BRÜTÜS: Bir daha yapmazlar
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