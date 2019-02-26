Karda Kalan Otomobili Jandarma Kurtardı

Malkara
ilçesinde kara saplanan ve içinde hasta vatandaşın bulunduğu otomobili jandarma ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, rahatsızlanan eşi Emine M'yi hastaneye götürmeye çalışan Halil İbrahim M. Kadıköy
mahallesinde otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kar yığınına saplandı.
Kendi imkanları ile aracı çıkaramayan sürücü jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Malkara İlçe Jandarma
Bölük Komutanlığına bağlı ekipler arazi araçlarıyla otomobili kaldığı yerden çıkartıp, Emine M'yi Malkara Devlet Hastanesine götürdü.
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Kaynak: AA