Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu - Haberler

Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu

Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu Samsun-Ankara karayolunda etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan tırlar birbirine girdi, trafik aksadı.

19.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:52
Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu
SAMSUN - Samsun- Ankara karayolunda etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan tırlar birbirine girdi, trafik aksadı.
Samsun'un ilçelerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Samsun-Ankara yolu Havza ilesi sınırları içinde dün gece meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. Aynı yönde seyir eden tırlardan bir tanesi karda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza gerçekleşti. Önde bulunan tır refüje çarparak yolun tek yönünü kapattı. Diğeri ise önündeki tırın dorsesine çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Gelen ekiplerin çalışması sonrasında birbirine giren tırlar ayrılarak yol trafiğe açıldı. Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu
Etiketler : Ankara, Samsun, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Haberler
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading