Haberler » Güncel » Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş - Haber

Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, av dönüşü elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Nuri Çetin'in (22), evinin önünde araçtan indiği sırada tüfeğinin namlusundan tutup kendisine doğru çektiği ve bu sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu ortaya çıktı.

08.01.2020 14:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:45Karda kayıp düştüğü iddia edilen genç, araçtan tüfeği alırken vurulmuş

ISPARTA'nın ilçesinde, av dönüşü elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitiren Nuri Çetin'in (22), evinin önünde araçtan indiği sırada tüfeğinin namlusundan tutup kendisine doğru çektiği ve bu sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu ortaya çıktı.

Yalvaç'a bağlı Çetince köyünde dün arkadaşlarıyla gittiği avdan dönerken, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan Nuri Çetin'in ölümüne neden olan olayın, iddia edildiği gibi karlı zeminde ayağının kayması sonucu düşme ve tüfeğin ateş alması sonucu yaşanmadığı ortaya çıktı. 2 arkadaşıyla avlanmaya giden Nuri Çetin'in, dün saat 15.00 sıralarında kendisini evinin önünde bırakan arkadaşının aracından inerken, tüfeğin namlusundan tutup kendisine doğru çektiği, bu sırada silahın ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu ve götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Nuri Çetin'in birlikte ava gittiği ve aracı kullanan Y.E.D.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Avdan dönmüştük. Bir arkadaşımızı aracımla evlerinin önünde bıraktım. Daha sonra Nuri Çetin'in kaldığı evin kapısı önünde durdum. Nuri önce kendisi indi. Silahını almak için eğilerek tüfeği namlusundan tutup, kendisine doğru çektiği esnada silah ateş aldı. Göğüs bölgesinden yara almıştı. Kurtaramadık" dediği ortaya çıktı.

AİLESİNE O BAKIYORMUŞ

Babasını bir süre önce kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Nuri Çetin'in sera işiyle uğraştığı, kız ve erkek kardeşiyle annesinin bakımını üstlendiği öğrenildi.



Nuri Çetin, Yalvaç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Kağıthane sporda kuşak atladı - Haber
15:36  Sit alanı koydan izinsiz kum alan muhtar hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
15:35  Kötü koku şikayeti yapılan evden çıkmamak için direndiler - Haber
15:35  Ünlü çiftin bıçaklanarak öldürülen oğlu Emre Tyler Mays son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:35  HASTANE ÖNÜNDE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLEN GENCİN ANNESİ KONUŞTU - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
8.01.2020 15:41:27