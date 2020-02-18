Haberler » Güncel » Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi - Haber

Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi

VAN'da, günlerdir etkili olan yağışla kalınlığı 1 metreyi bulan karda kulaç atan kişinin görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

18.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:54Karda kulaç görüntülerine sosyal medyada ilgi

VAN'da, günlerdir etkili olan yağışla kalınlığı 1 metreyi bulan karda kulaç atan kişinin görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

Kentte günlerce süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığı, 1 metreyi buldu. Bazı kişiler, karda eğlenirken, bu anlarda da çekip, sosyal medyadan paylaştı. Kendisini karların ortasına atan kişi de kulaç atmaya başlayınca arkadaşı, cep telefonu kamarasıyla görüntü çekti. Karlar arasında bir süre yüzer gibi yapıp, kulaç atan kişinin görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 12:00:22