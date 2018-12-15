Karda Lastik Raftingi Nefes Kesti

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:48



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:48

ERZURUM'da Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Palandöken dağı eteklerinde safari ve karda lastik raftingi yaptı. Sıfırın altında 10 derecede yapılan rafting izleyenleri heyecanlandırdı.Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da, Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, farklı bir etkinliğe imza attı. Araçlarıyla kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği Palandöken'de buluşan kulüp üyeleri, önce kar üstünde gösteri düzenledi. Kulüp üyeleri, daha sonra araçlarının arkasına çelik halatla bağladıkları lastiklerle rafting yaptı. Sıfırın altında 10 derecede yapılan ve adrenalinin zirve yaptığı etkinlikte kulüp üyeleri doyasıya eğlendi.Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, kış turizminin sadece kayak, snowboard, buz hokeyi ve buz pateni olmadığını, motorlu sporların da yapılabileceğini ortaya koyduklarını söyledi. 'Kent Meydanı' organizasyonuyla Erzurumluların karşısına çıkacaklarını ifade eden Lokman Toptaş, 2110 rakımda motorlu araçların yapabileceklerini gösterdiklerini belirtti. Toptaş, "Palandöken dağı eteklerinde eksi 10 derecede kar safarisi, lastik raftingi ve off-road yaptık. Bu çalışmayla Erzurum'da gerçekleştireceğimiz şölene de hazırlanıyoruz. Yine bu etkinlikle Erzurum'un kayak, snowboard, kış sporlarının yanı sıra motorlu sporların da cazibe merkezi olduğunu belirtmek istiyorduk. 2110 rakımda motorlu araçların neler yapabileceğini göstermekti amacımız" diye konuştu. - Erzurum