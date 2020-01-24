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Karda mahsur kalan 2 minibüs yolcularıyla beraber kurtarıldı

Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Eruh, Pervari, Şirvan ve Baykan ilçelerinde köy yolları ulaşıma kapandı.

24.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:01Karda mahsur kalan 2 minibüs yolcularıyla beraber kurtarıldı
ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Eruh, , Şirvan ve Baykan ilçelerinde köy yolları ulaşıma kapandı. Pervari Geçittepe köy yolunda 2 yolcu minibüsü ve içindeki yolcular mahsur kaldı. Kapanan yolları açmak ve mahsur kalan minibüslerin kurtarılması için İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında minibüs ve içindeki yolcular kurtarıldı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele ekiplerinin aralıksız bir şekilde çalışmalara devam ettiğini söyledi. Canpolat, "İlçelerde halen kar yağışı devam etmektedir. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak yolları ulaşıma açıyor ancak kar durmadığı için açılan yollar tekrar kapanıyor. Gelen ihbarlara anında müdahale ediyoruz. Karda mahsur kalan 2 yolcu minibüsü kurtarıldı. Karla mücadele çalışmamız aralıksız bir şekilde devam etmektedir" dedi. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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