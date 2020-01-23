Haberler » Güncel » Karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı - Haber

Karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan 7 kişi, 3 saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

23.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:45Karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı

SİVAS'ın ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan 7 kişi, 3 saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden ilçedeki hastaneye giden 7 kişinin içerisinde bulunduğu  minibüs ve 2 otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu İlçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Gürün, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:03  "4. Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması" sergisi açıldı
22:02  BURDUR Bucak salebine patent ve tescil başvurusu
22:02  Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 58. yılında anıldı
22:01  Sivas karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı
22:00  Fenerbahçe'den limit artırımı ve Vedat Muriqi açıklaması
23.01.2020 22:14:07