Karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan 7 kişi, 3 saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden ilçedeki hastaneye giden 7 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs ve 2 otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu İlçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.