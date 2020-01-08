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Karda mahsur kalan ailenin imdadına büyükşehir belediyesi yetişti

Spil Dağı'nda etkili olan kar yağışı esnasında aracında kar lastiği ve zincir takmadığı için Atalanı Mevkii'nde mahsur kalan Hüseyin Kirez ve ailesinin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti.

08.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:02Karda mahsur kalan ailenin imdadına büyükşehir belediyesi yetişti
Spil Dağı'nda etkili olan kar yağışı esnasında aracında kar lastiği ve zincir takmadığı için Atalanı Mevkii'nde mahsur kalan Hüseyin Kirez ve ailesinin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Mahsur kalan aile, iş makinalarının yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp evlerine götürüldü.

Spil Dağı'nda yağan karın keyfini sürmek isteyen Hüseyin Kirez ve ailesi çıktıkları Atalanı Mevkii'nde mahsur kaldı. Etkisini arttıran kar yağışının yanı sıra, araçlarında kar lastiği ve zincir olmaması nedeniyle kendi çabaları ile kurtulamayan ailenin imdadına Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine eşlik etti.

Mahsur kalan aile, iş makinalarının yoğun çalışması sonrası belediyeye ait arazi aracıyla alınıp evlerine götürüldü. Çalışmaların ardından kurtarılan Hüseyin Kirez, mutluluğunu paylaşarak, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. 2 gündür mahsur kaldığımız yerden bizi kurtardılar. İşlerinizin çok zor olduğunu ilk defa karşılaştığım için anladım. Ekipleriniz çok iyi çalıştı. Bu şartlar altında çalışmak, gerçekten çok zor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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