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Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldıANTALYA'nın Elmalı ilçesi Kocayatak mevkiinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü, belediye ekiplerince kurtarıldı.

03.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:59
Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı
ANTALYA'nın ilçesi Kocayatak mevkiinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Elmalı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyük Söğle Mahallesi Kocayatak mevkiinde yollar kar nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede çobanlık yapan Mükerrem , eşi Aysun Kızılkaya ve keçi sürüsü mahsur kaldı. Mükerrem Kızılkaya'nın cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle 17 kilometrelik yol açılarak mahsur kalan Mükerrem Kızılkaya ve eşi kurtarıldı.
Mükerrem Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Kocayatak mevkiinde hayvan otlattıyorduk. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. Çadıra sığınarak ekiplerin gelmesini bekledik. Ekipler hızlıca yolu açarak bize ulaştı. Sıkıntı yaşamadık bölgeden ayrıldık" dedi.
Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

Kızılkaya, Elmalı, Güncel

Kaynak: DHA


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