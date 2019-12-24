Haberler » Güncel » Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı - Haber

Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin 5 buçuk saat süren mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

24.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:22 Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

KAYSERİ'nin ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin 5 buçuk saat süren mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı. Yahyalı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallesinde oturan diyaliz hastaları Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan'ın rahatsızlandığı haberi üzerine bölgeye ambulans gönderildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle paletli ambulans, uzun süren yolculuğun ardından hastalara ulaştı. Dönüş yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle yol bir süre kapandı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediye ve karayolları ekipleri yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından diyaliz hastası Telel ve Ceylan, hastaneye ulaştırıldı. Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan hasta servisine yatırılarak tedavilerine başlandı.



Kayseri, Yahyalı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:04   Sarız ve Yahyalı'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Haber
21:55   İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Haber
21:55   Fatih Terim'den imalı paylaşım - Haber
21:50   Türbülansa giren uçakta korku dolu anlar - Haber
21:50   Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı - Haber
20:49   Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Haber
20:08   Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Haber
20:04   Ameliyatlarının iptal nedenini poliklinik kapısına astığı kağıda yazan doktora soruşturma - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
24.12.2019 22:19:19