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Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına Hüyük Belediyesi ekipleri yetişti

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin yardımına Hüyük Belediyesi ekipleri yetişti.

06.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:22 Karda mahsur kalan öğrencilerin yardımına Hüyük Belediyesi ekipleri yetişti
'nın ilçesinde, kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin yardımına Hüyük Belediyesi ekipleri yetişti.

Hüyük ilçe genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı gündüz saatlerinde de aralıksız olarak devam ediyor. Kar yüksekliğinin 20 santimi aştığı ilçede devam eden kar yağışı dolayısıyla ulaşımda bazı güçlükler yaşanırken, topyekün seferber olarak sahaya çıkan Hüyük Belediyesi ekipleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Hüyük Belediyesi ekipleri, kar yağışı dolayısıyla ilçeye bağlı Başlamış Mahallesinden kent merkezine taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in talimatıyla ekipler, kardan dolayı yolda mahsur kalan öğrencileri taşıyan öğrenci servisinin imdadına yetişti. Hüyük Belediyesi tarafından adrese gönderilen arazi aracına servisten nakledilen öğrenciler, evlerine götürülerek ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, Hüyük'teki kar yağışının devam etmesi dolayısıyla eğitime öğleden sonra ara verildiği bildirildi. - KONYA

Konya, Hüyük, Güncel

Kaynak: İHA

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