Karda Mahsur Kalan Otomobildeki Hasta, Paletli Ambulansla Kurtarıldı

ADIYAMAN'ın Sincik
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karda mahsur kalan otomobildeki hasta, sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansla kurtarılarak, hastaneye yetiştirildi.
İlçeye bağlı Arıkonak
Köyü'nde yaşayan Nurcan G.(30) karın ağrısı şikayeti üzerine yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Ancak Nurcan G.'nin bulunduğu otomobil, kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine otomobildekiler, sağlık görevlileri ve jandarmadan yardım istedi. Sağlık görevlileri tarafından paletli ambulansla kurtarılan Nurcan G., Sincik Devlet Hastanesi
'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Genç
kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ve İl Özel İdare ekipleri de hasta yakınlarını, ilçeye götürdü. - Adıyaman
Arıkonak, Sincik, Adıyaman, Güncel
Kaynak: DHA