Karda mahsur kalan Suriyeliler 9 saat sonra kurtarıldı

Karda mahsur kalan Suriyeliler 9 saat sonra kurtarıldıMersin- Karaman
sınırında, araçları şarampole devrildikten sonra kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan Suriyeli 2 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi
ekiplerince 9 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı
MERSİN - Mersin-Karaman sınırında, araçları şarampole devrildikten sonra kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yolda mahsur kalan Suriyeli 2 kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 9 saatlik çalışma sonrası kurtarıldı. Kentte 2 gündür etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde etkisini yoğun kar yağışı olarak gösterdi. Kar yağışı dolayısıyla Mersin-Karaman sınırı Ayrancı
yolunda araçlarıyla şarampole yuvarlanan Suriyeli 2 kişi, '112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kazazedeleri kurtarmak için harekete geçen Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinesinin kara saplanması üzerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
'ın talimatı ile belediye ekipleri devreye girdi. Erdemli
Şube Müdürlüğü'nde konuşlu bir dozer, bir kamyonet ve kurtarma personelleri, jandarma ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği noktaya hareket etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle trafiğe kapanan yolu açarak ilerleyen ekipler, 9 saat süren yol açma ve kurtarma çalışmasının ardından bölgeye ulaştı.Suriyeli kazazedeler Ahmet Şıh ile Hamza El Bekir, hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Karaman il sınırına 500 metre mesafede bulunarak kurtarıldı. Kazazedelere ait 33 EAK 87 plakalı kamyonet de devrildiği yerden çıkartılırken, Suriyeliler işlemleri için Güzeloluk Jandarma
Karakoluna götürüldü.Araçlarında yakıt olması sayesinde donmaktan kurtulduklarını belirten Suriyeliler, kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Kurtarılan Ahmet Şıh ve Hamza El Bekir'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Karaman,Mersin,Kar
07 Aralık 2018 Cuma 16:58