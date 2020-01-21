Karda Mahsur Kalan Vatandaşın Yardımına İnegöl Belediyesi Koştu

İnegöl 'ün merkezinde kar yağışı görülmese de, yüksek kesimlerde kar yağışı oldukça yoğun. Kırsal mahallelerde İnegöl Belediyesi ekipleri devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapanmaması için mücadele veriyor. Bir metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle 11 bölgede toplam 59 kırsal mahallede yolların kapanmaması için çalışmalar iki vardiya şeklinde devam ediyor.

Öte yandan, kırsal Boğazova yaylası mevkiinde aracı arıza yapan bir vatandaş 8 saat mahsur kaldı. Adem Zaman isimli vatandaş, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdüren Belediye ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldı. İnegöl Belediyesi ekiplerinin kendisini kurtardığını belirterek açıklamalarda bulunan Adem Zaman, "Berbat bir durum, aşırı derecede tipi var. Ekipler geldi kurtardı, onlar olmasa zor durumda kalacaktık. Allah razı olsun devletimizden. Yaklaşık bir metre kar var. Arabam arıza yaptı. Araçla çıktım yola ama araç yolda kaldı. Kar lastiği, zincir vardı ama hava şartları nedeniyle fayda etmedi" dedi.

Mahsur kalan vatandaşı almak için belediye tarafından görevlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü personeli Mahmut Saygın, "Gelen ihbarlar doğrultusunda ekibimiz 24 saat yollarda, mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün bu bölgeden ihbarlar geldi. İhbar gelmeden biz yola çıkmıştık. Bu arada ekibimizi buraya gönderdiğimizde, arazi kötü olduğu için operatörlerin telefonlarına ulaşamıyoruz, arkasından aracımız ile gidiyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz. Yolda kalan arkadaşı da operatör arkadaşlar almışlar. Kendi beyanına göre baya zor durumdaymış onu da biz yanımıza aldık. Yerleşim yerine götüreceğiz" şeklinde konuştu.

KAPALI YOL YOK

Karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da "Şehrimizde karla mücadele devam ediyor. Şuanda 59 köyümüzde, özellikle dağ köylerimizde 4 ayrı ekibimiz, 2 vardiya şeklinde yolları açık tutmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Okullarımız tatil oldu ama buna rağmen yolların açık olması, vatandaşlarımızın gidip gelmesi, ambulans, itfaiye gibi araçların gidip gelmesi için çalışıyoruz. Şunda kapalı yolumuz yok. Arkadaşlarımızda 2 vardiya şekline çalışmaya devam ederek, makine ve ekipmanlarımızı o bölgelerde seferber etmiş durumdayız. Berekettir ve şehrimizde kar yağışı devam ediyor. Bizde kapanma noktasına gelen tüm yollarımızı arkadaşlarımız ile açmış oluyoruz" dedi.