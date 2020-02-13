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Karda mahsur kalanları jandarma kurtardı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı sebebiyle yayla yolunda araçlarıyla mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

13.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:53Karda mahsur kalanları jandarma kurtardı

TOKAT'ın ilçesinde kar yağışı sebebiyle yayla yolunda araçlarıyla mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Reşadiye Aybastı karayolu mevkisinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine Reşadiye Bereketli Karakol Komutanlığı ve karayolu ekipleri harekete geçti. İş makinesiyle kar nedeniyle kapalı yayla yolu ulaşıma açılarak, mahsur kalanlara ulaşıldı. 6 kişi araçlarıyla Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Jandarma ekipleri karakolda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.



Reşadiye, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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