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Karda piknik için Domaniç Dağları'na akın ettiler

Kütahya'nın her mevsim doğal güzelliği ile adından söz ettiren Domaniç Dağları'na çevre il ve ilçelerden vatandaşlar akın etti.

12.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:36
Kütahya'nın her mevsim doğal güzelliği ile adından söz ettiren Dağları'na çevre il ve ilçelerden vatandaşlar akın etti.
Domaniç- yolu arasında kalan Domaniç Dağları'nın Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Çatalalıç mevkilerinde 1 buçuk, 2 metre karın altında fotoğraf çekmek, sucuk ekmek yapmak, kızaklara binmek, kardan adam yapmak ve kartopu oynamak için yüzlerce kişi çeşme başlarını doldurdu. Yol kenarlarında park edecek yer kalmazken, off-road tutkunları da hafta sonu Domaniç Dağları'nı tercih etti.
Faruk Bozbey adlı vatandaş, "Bizler İnegöl'de mobilya işi yapıyoruz. Ne yazık ki İnegöl'e kar düşmedi. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımızın sosyal medya paylaşımları ve haberlerde gördüğümüz üzere Domaniç Dağları'na çok güzel kar yağmış. Zaten yazları, hatta her mevsim ilgi çeker. Özellikle bu aylarda kış manzarası ayrı bir ilgi çekiyor. İnsanlar, zor şartlarda dahi olsa şu an eğlenmeye gelmiş. Bizler de bu güzel yerleri görmeye geldik. Burada manzara harika, çocuklar eğleniyor. Bizler de bu karın tadını çıkarmaya geldik" dedi.
Domaniç Dağları'na ailesi ile sucuk ekmek yapmaya gelen İlker Bağdemir ise, "Ailem ve arkadaşlarımla Domaniç Dağları'na piknik yapmaya geldik. Güzel bir kar var, yaklaşık 1 metrenin üzerinde. Evden odun getirerek ateşimizi yaktık, yiyeceklerimizi hazırladık. Çoluk çocuk buraya eğlenmeye geldik. Güzel bir gün geçireceğiz inşallah bugün. Tüm arkadaşlarımızı da davet ediyoruz buraya" diye konuştu.
(Tamer Yiğit/İHA)
Karda piknik için Domaniç Dağları'na akın ettiler

Domaniç, İnegöl, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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