Karda Yürüyen Kaçakçılar Av Tüfekleri ile Yakalandı

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde İran
topraklarından Türkiye
'ye yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak
ve 3'ü İran vatandaşı olmak üzere 8 şahıs sırtındaki 64 av tüfeği ile yakalandı. Kaçakçılar yakalanma anı ve karda yürümeleri anbean kameralara yansıdı.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, " 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı
görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 16.12.2018 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tanyolu mevkiinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında İran topraklarından Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak ve 3'ü İran vatandaşı olmak üzere toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların yanlarında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Yaklaşık 1, 5 metre karda yürüyen ve sırtlarında çuvallar bulunan kaçakçılar yakalanma anı ve karda yürümeleri kameralara yansıdı. - HAKKARİ
Türkiye,Şemdinli,İran,Hakkari
16 Aralık 2018 Pazar 21:17