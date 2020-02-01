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Kardak'tan sökülen Yunanistan bayrağı, deniz müzesinde sergileniyor

Irkçı Yunan vekilin Türk bayrağını yırtarak skandal bir harekete imza atmasının ardından Kardak kayalıklarından sökülen Yunan bayrağına hiçbir saygısızlık yapılmaması ve müzede sergilenmesi tekrardan gündeme geldi.

01.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:28

Yunan vekil Ioannis Lagos Türk bayrağını yırtsa da Türkiye kayalıklarından sökülen Yunan bayrağını Gölcük Donanma Komutanlığı Müzesi'nde saklıyor.

Irkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda skandal bir harekete imza attı. Göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda konuşan ırkçı vekil, "Türkiye her istediğini yapabiliyor. Buna son vermeliyiz" diyerek Türk bayrağını yırttı. Irkçı vekil Lagos'a Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyadan tepki geldi. Yunan vekilin skandal hareketi bir yana Türkiye'nin bayrağına yaklaşımı çok farklı.

YUNANİSTAN BAYRAĞI MÜZEDE

31 Ocak 1996'da düzenlenen Kardak Harekatı'nda Kardak kayalıklarından alınan Yunan bayrağı Türk askerinin korumasında. O bayrak bugün hala Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki Harp Silahları Müzesi'nde özel kutu içinde ilk günkü gibi sergileniyor.

İşte Yunanistan bayrağının müzedeki fotoğrafı:

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Kardak'tan sökülen Yunanistan bayrağı, deniz müzesinde sergileniyor

Yunanistan, Kardak, Dünya, Güncel


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