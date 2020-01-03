Haberler » Güncel » Kardan adam pazara indi satışlar patladı - Haber

Kardan adam pazara indi satışlar patladı

Aydın'da Paşayaylası Karaköy Mahallesi'nden topladığı karlar ile yaptığı kardan adamı tezgahına koyan pazarcı Harun Bakar satış rekoru kırdı.

03.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:49 Kardan adam pazara indi satışlar patladı
'da Paşayaylası Mahallesi'nden topladığı karlar ile yaptığı kardan adamı tezgahına koyan pazarcı Harun Bakar satış rekoru kırdı.

Semt pazarlarında pazarcılık yapan Paşayaylası Karaköy Mahallesi'nden Harun Bakar isimli vatandaş, Aydın'ın yüksek kesimlerine yağan karı fırsata çevirdi. Paşayaylası'ndan topladığı karı şehir merkezine getiren Bakar, kardan adam yaparak tezgahına koydu. Aydın'ın yöresel ürünlerinden kardan adama göz ve ağız yapan Bakar'ın tezgahındaki ürünler kısa sürede tükendi. Vatandaşlar kardan adama yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kardan adamla pazara renk katmak istediğini söyleyen pazarcı Harun Bakar, "Malumunuz şehir merkezimize kış aylarında kar yağmıyor. Ben de yüksek kesimlerden getirdiğim kar ile pazara renk katmak istemiştim. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Kardan adamı gören vatandaşlar hem onunla fotoğraf çektirdi hem de tezgahımdan alış veriş yaptı. Kardan adam sayesinde ürünlerimi erkenden bitirdim. Bundan sonra ara ara tekrarlamayı düşünüyorum" dedi. - AYDIN

Karaköy, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:24   İstanbul '10 yılda bir salgın bekleniyor? - Haber
10:24   Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haber
10:24   Uçağın motoruna bozuk para atan adam 17 bin dolar tazminat ödeyecek - Haber
10:23   İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü (3) - Haber
10:23   Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
22:42   Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Haber
3.01.2020 10:26:12