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Kardan değil kabaktan adam

Kahramanmaraş'ta kent merkezine kar yağmayınca bir restoran çalışanları tarafından çocuklar için kabaktan adam yapıldı.

14.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:31Kardan değil kabaktan adam
'ta kent merkezine kar yağmayınca bir restoran çalışanları tarafından çocuklar için kabaktan adam yapıldı.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan kar yağışı, Bölgesinde yer alan Kahramanmaraş kent merkezine yağmadı. Kar yağışının olmaması nedeniyle bir restoran çalışanları, çocuklar için kardan adam yerine kabaktan adam yaptı. Tesisin bahçesine getirilen kabaklar üst üste konulduktan sonra marul ile kafa, havuç ve kömür ile de burun yapıldı. Kabaktan adam, tesise gelen çocukların ilgi odağı oldu.

Kent merkezine kar yağmayınca kabaktan adam yaptıklarını söyleye restoran çalışanı Özlem Topaloğlu, "Şehir merkezine kar yağmadığı için aklımıza böyle bir fikir geldi. Bu olay bizleri çok mutlu etti, inşallah buraya gelen çocuklar da mutlu olurlar" diye konuştu.

Kahramanmaraş'a kar yağmasını beklediklerini ve çocuklukta olduğu gibi kardan adam yapmak istediklerini söyleyen müşteri Mustafa Öz ise, "Kahramanmaraş'ta kar göremedik ve biz çocukluğumuzdaki kar yağışlarını ve kardan adamları özledik. Umarız kısa sürede kentimize kar yağar ve kabaktan adam yerine kardan adamlar yaparız" ifadelerini kullandı.

Kabaktan adamı gören çocuklar ise çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını söylediler. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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