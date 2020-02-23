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Kardan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

23.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:53
, ve 'te 90 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bitlis
Bitlis merkez ve ilçelerinde kardan dolayı ulaşıma kapanan 4 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açılmaya çalışılıyor.
Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir kapalı olan Hizan ilçesine bağlı Aladana köyü Yedikardeş mezrası yolunu özverili çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.
Aladana köyü muhtarı Medeni Göl, köyün yüksek rakımda olduğunu ve bu yüzden fazla yağış aldığını belirterek, yolu açan ekiplere teşekkür etti.
Kardan dolayı ulaşıma kapanan köy yolları açılıyor

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: AA


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