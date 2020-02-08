Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı

Van 'ın Erciş İlçesi'nde lokanta işleten Melik Atmaca (28), lokantasının önünde yaptığı 'kardan kadın' vatandaşların ilgisini çekiyor. Kardan kadını görenler önce fotoğraf çektiriyor sonra lokantaya girip yemek yiyor.

MAKYAJ BİLE YAPTI

Erciş'in Van Yolu Caddesi'nde lokanta işleten bir çocuk babası Melik Atmaca, müşterilerin ilgisini çekmek için yaptığı kardan kadının takılarını, atkısını, beresini takıp, makyajını da ihmal etmedi.

"BERİL İSMİNİ TAKTIK"

Lokantanın önünden geçenlerin yaptıkları kardan kadınla fotoğraf çektirmek istediğini belirten Atmaca, fotoğraf çektirenlerin içeri girip yemek yediklerini söyledi. Böylelikle işlerinin arttığını söyleyen Atmaca, "Kardan kadına 'Beril' ismini taktık. Bu yöntem müşterilerin çok ilgisini çekti. Gelip fotoğraf çektirip içeri girip yemek yiyorlar" dedi.