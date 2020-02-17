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Kardan kapanan yolları açma çalışması

Karla mücadele ekiplerinin çığdan kapanan köy yolunu açması Açılan karın içinden geçen araç Aracın üstüne çıkan kişinin kar kalınlığını göstermesi Karla kaplanan evlerden görüntü Karla kaplanan araçlardan görüntü Karda yürüyen vatandaş görüntüsü Karlı yoldan araç geçişlerinden görüntü...

17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:05
Karla mücadele ekiplerinin çığdan kapanan köy yolunu açması
Açılan karın içinden geçen araç
Aracın üstüne çıkan kişinin kar kalınlığını göstermesi
Karla kaplanan evlerden görüntü
Karla kaplanan araçlardan görüntü
Karda yürüyen vatandaş görüntüsü
Karlı yoldan araç geçişlerinden görüntü
Vatandaşların kar temizleme görüntüsü Doğu Anadolu'da 4 ilde 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
HAKKARİ - 'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kar ve tipinin 3 gündür aralıklarla etkili olduğu Hakkari'de, 73 köy ve 136 mezra yolu kapandı.
Zorlu arazi şartları ve bazı bölgelerdeki metrelerce kara rağmen çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 209 yolu açmaya çalışıyor.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kentte, belediye ekipleri de mahalle yolları ve ana caddelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.
Kardan kapanan yolları açma çalışması

Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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