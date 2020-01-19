Haberler » 3. Sayfa » Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı - Haberler

Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.

19.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:45Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı
'in ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Dayanan yönetimindeki iş makinesi, kar yağışı nedeniyle kapanan yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Dayanan yaralandı. verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20.01.2020 07:36:33