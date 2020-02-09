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Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi

BOLU Dağı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, bölge drone ile havadan görüntülendi.

09.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:08Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi

BOLU Dağı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, bölge drone ile havadan görüntülendi.

D-100 yolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yol, zaman zaman TIR'ların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açık tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Trafik ekipleri de dondurucu soğukta görev yaparak, sürücüleri yönlendirdi. Çam ağaçlarıyla kaplı, kar yağışıyla beyaza bürünen Bolu Dağı, drone ile havadan görüntülendi. TIR sürücülerinin geçiş için beklediği görüldü.



Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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