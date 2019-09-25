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Kardashian ailesinin eski gelini Blac Chyna, erkek arkadaşına ayağını öptürdü

Kardashian ailesinin eski gelini Blac Chyna kızının yanında mide bulandıran bir harekete imza attı. Chyna, yemeğe çıktığı sevgilisine ayak parmaklarını öptürdü.

25.09.2019 09:06

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan Kardashian ailesinin eski gelini Blac Chyna skandal bir hareketle görenleri şaşırttı.

KIZI DA YANINDAYDI

Kardashian ailesinin eski gelini Blac Chyna, gizemli erkek arkadaşı ve yanında kızı Dream ile beraber yemeğe çıktı. Gittikleri restorantta Blac, yemek yediği adama ayak parmaklarını yalatırken restoranda da bulunan bir kişi o anların fotoğrafını çekti.

AYAKLARINI ERKEK ARKADAŞININ AĞZINA DOĞRU UZATTI

Woodland Hills'de bulunan mekana beraber giren çift, masalarında yemek sırasında oturdukları sırada, Blac, bir anda ayaklarına erkek arkadaşının ağzına doğru uzattı. Erkek arkadaşı, kız arkadaşının ayağını tutup ağzına götürdükten sonra etraftaki insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan ayak parmaklarını öptü.

Kardashian ailesinin eski gelini Blac Chyna, erkek arkadaşına ayağını öptürdü

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YORUMLAR(4)
ADA:Tövbe bismillah bu neeeeee
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ŞEYHŞAMİL:AYNI BÜLENT ERSOY
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BU NE LANNN:dünyada bir tek bu kadın kalsa tööbe bakmam suratına o kadar çirkin boş
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ÖMERSİN (( GS )):LAN BU ÇİRKİNLİĞİN suratına tükürmem ben. ne ayağı ne öpmesi. ulan paraaaaaaaaa.
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