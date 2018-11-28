Kardef'ten Aa'ya Ziyaret

Karadeniz Rumeli
Dernekleri Federasyonu (KARDEF) Başkanı Kemalettin Altınsoy, Samsun
Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı
(AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar
'ı ziyaret etti.
Altınsoy, ziyarette, çalışmaları hakkında ve 1-2 Aralık
'ta düzenleyecekleri 12. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi hakkında bilgi verdi.
KARDEF çatısı altında gerçekleştirecekleri kongreye uluslararası çok sayıda katılım olacağını belirten Altınsoy, şöyle konuştu:
"Kongremizi çok önemsiyoruz. Mili birlik ve tarihimizin bilinmesini çok önemsiyoruz. Alanında uzman konuklarımız geçmişte yaşanılan olayları tarihi belgelerle ortaya koyacak. Gelecekte nerede ve ne yapmak istediğimiz yönünde hedeflerimiz, yol haritamız belirlenecek."
Sansar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını anlattı.
Rumeli,Karadeniz,İsa Sansar,Anadolu Ajansı
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:08