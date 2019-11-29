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Kardelen'den öğretmenlere sürpriz

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekeri üretiminin önde gelen firması İlka Şekerleme, geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, Yaylacık İlkokulu öğretmenlerini ağırladı.

29.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:59Kardelen'den öğretmenlere sürpriz
'nın yerel lezzeti kestane şekeri üretiminin önde gelen firması İlka Şekerleme, geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, Yaylacık İlkokulu öğretmenlerini ağırladı.

Öğretmenleri, her yıl olduğu gibi bu yılda İlka Şekerleme tesisinde firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün konuk etti. Milli Eğitim yetkilileri ve öğretmenleri tesislerde ağırlayarak kestane şekeri ikram eden ve öğretmenler gününü kutlayan Mümin Akgün kutsal ve saygın bir mesleği icra eden öğretmenlerin her türlü saygıyı ve takdiri hak ettiğini ifade etti.

Öğretmenlerin, geleceğimizin emanet edildiği öğrencileri yetiştiren isimsiz kahramanlar olduğunu dile getiren Mümin Akgün, yıl da bir kez de olsa öğretmenlerle tesislerinde bir araya gelerek bu anlamlı günü kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, yarınlarımızın güvencesi nesillerin yetişmesinde en büyük paya sahip öğretmenlerimizle ne kadar öğünsek azdır" diyen Mümin Akgün,"Onlar, insan yetiştirerek zor bir mesleği yerine getiriyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü bir kez daha kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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