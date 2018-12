Kardelen Engelliler Derneği'nden Thm Konseri

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:28



Engelliler Haftasında Kardelen Engelliler Derneği'nin Türk Halk Müziği Korosu, engelli üyeleri ve ailelerine bir konser verdi. Adana Büyükşehir Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı söylendi.THM Solisti Fatma Güher Akyüz'ün sunuculuğunu yaptığı konserde bir konuşma yapan Kardelen Engelliler Derneği Başkanı Halil Tonguz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 'ye desteklerinden dolayı ve salonda bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ramazan Akyürek ve Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı'ya teşekkür etti. Başkan Tonguz, "Bizim amacımız, arzumuz sadece bir gün değil, yıl 365 gün sizler gibi, yaşama hakkımız var, insanca yaşamak ve hatırlanmak istiyoruz. Bizleri ötekileştirmeyin, bu sorun, engelli sorunu Türkiye 'nin kanayan yarası haline gelmiştir" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Karayandı, toplumun yüzde 10'undan fazla engelli bulunduğunu belirterek, "Engellilerin hayatını kolaylaştırmak bizim asli görevimizdir. Onun ötesinde de ben hep şunu söylüyorum; engellilerin topluma uyumu değil, toplumun engellilere uyumu gerekiyor" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek de konuşmasında, "Elbette yerel idareler, o bölgede yaşayan insanların her türlü sosyal ve fiziki ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri götürmekle mükelleftir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü her zaman yaptığı gibi sahip çıkmıştır. Biz, Engelliler Haftasında kentte yaşayan engelli vatandaşlarımız ve bütün hayatını engelli aile fertlerine ayıran çok değerli, anne, baba ve kardeşe yardımcı olmak ve onların hayata bakış açılarına bir yudum mutluluk eklemek için her türlü organizasyonda, program ve projede olmayı bir görev addeden bir zihniyete sahibiz" dedi."Ben engelli ailelere bu yalan dünyada gösterdikleri büyük fedakarlık için teşekkür ediyorum" diyen Akyürek, "Yaşamak 7 yaşında da güzel 70 yaşında da güzel. Yaşamak, soluk almak, inanmak, var olmak, üreterek, hayatın her anında, hayatın her alanında olmak sadece yürüyebilen, koşabilen, görebilen, koşabilen insanlara mahsus değildir. Yaşayan tüm canlılara mahsustur. Hatta bazen ihtisas gerektiren konularda engelli vatandaşlarımız, sağlam olarak kendisini kabul eden insanlardan çok daha başarılı, çok daha çalışkandır" dedi.Akyürek şöyle devam etti:"Ben hayatın bütün olumsuzluklarına göğüsleyerek bakan, her şeye rağmen yaşamayı değer kılan, ailelerin yüreklerini ferahlatacak başarılı çalışmalarda bulunan engelli arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum."Bu haftanın bugünkü etkinliğinin de müzikal olmasının da herkesin ruhuna dokunduğunu kaydeden Akyürek, bu güzel etkinliğe katkı koyan derneklere ve sanatçılara teşekkür etti.Kardelen Engelliler Derneği Başkanı Halil Tonguz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye verilmek üzere hazırladıkları plaketi Başkanvekili Ramazan Akyürek'e takdim etti.Daha sonra Murat Demirtaş Kadir Saraç Barbaros Elkan, Sezgin Özsolak, Yaşar Delice , Uğur Şenyürek, Ferhan Gültekin, Erdinç Çayırcı, Ali Keli'den oluşan saz heyeti eşliğinde ve Kadir Barug'un şefliğinde Şükrü Çetin, Fatma Akyüz Güher, Nazife Tuuncehan, Gül Akyar, Fatma Gonca, Yaşar Delice, Murat Dönertaş, Nezat Şaşkın, Ahmet Akyiğit Şahin, Şevket Dağ, Meral Pehlivan, Sezgin Özsolak, Halil Tonguz, Kadir Barug, Hasan Turhan Hatice Ceren, İkbal Özlem Arıoğlu, Aşık Turabi ve Mehmet Yaman'dan oluşan solist ve koristler, engelliler ve ailelerine 2 saat süren bir konser verdiler. - ADANA