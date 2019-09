'Kardelenlerin' başarı öyküsü

ERZURUM'da kar kalkmadan açan ve toprağı delip ışığa ulaşan kardelen misali, köy okulunda tanıştıkları atletizm sayesinde tabuları yıkıp, şampiyonluk peşinde koşan yaşları 14 ile 15 arasında değişen Zerda Aksu , Merve Bingöl, Elanur Çoban, Hülya İvme, Kübra İvme ve Fatma Demir, köy kızlarına örnek oldu.Tekman ilçesine bağlı Çukuryayla köyünde yaşayan Kevi- Harun Esen çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Mustafa Esen (32), 2010 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Esen, doğup büyüdüğü köyündeki ilköğretim okulunda 4 yıl boyunca ücretli öğretmenlik yaptı. Öğretmenliğin yanında öğrencilerine sporu aşıladığını belirten evli ve 4 çocuk babası Mustafa Esen, "Dört yıl bu köyde öğretmenlik yaptım. Gençlik ve Spor Hizmetleri'nde atletizm antrenörü olarak göreve başlayınca tekrar köyüme döndüm ve bir mucizeyi gerçekleştirdik. Birçok öğrenciyi atletizmle tanıştırdım. Özellikle kız çocuklarının aileleri buna karşı çıktı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanımızın da destekleri ile bu tabuları yıktık. Bugüne kadar yaşları 12-19 arasında değişen 150 öğrenci bu sporu yapmaya başladı. Bunlardan 15'i milli sporcu oldu. Şu an 6 kızımız Erzurum'daki spor lisesini kazandı ve burada eğitim görüyor. Bunlardan biri milli oldu. Diğer beş sporcum da katıldıkları yarışmalarda dereceye girerek milli olma yolundalar. Kızlarımız katıldıkları her yarışta başarılı olunca ailelerinde artık onlara destek vermeye başladı. Erzurum'da antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tekman Belediyesi adına yarışan sporcularımızın takım halinde Türkiye ikinciliği, dört yıl üst üste bölge şampiyonluğunu kazandı. Okullar arası müsabakalarda yine takım halinde dördüncü oldular. Bunlar büyük başarılar. Bu başarılarını devam ettirip topladıkları puanlarla hepsi hak ettiği milli formaya kavuşacak ve bizleri dünyada temsil edecekler" diye konuştu.HEDEFİM OLİMPİYATErzurum Spor Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerden Elanur Çoban, antrenörü Mustafa Esen ile aynı köyde doğup büyüdüğünü belirterek, emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. 24 Ağustos'ta İtalya'da yapılan Dünya Dağ Şampiyonası'nda 4 bin 100 metre yıldızlar kategorisinde takım halinde dünya ikincisi, ferdi olarak 15'inci olduğunu belirten Esen, "Buralara çok zor şartlar altında gelip, başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Başarıyı yakalamasak, ailelerimiz belki de bizi okutmayacaktı. Hedefim olimpiyata gitmek ve İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.HOCAM SAYESİNDE BURADAYIMÇocuklardan Fatma Demir ise, "Annem ev kadını, babam çiftçi. Ailem okumama karşı çıktı. Hocam, kaymakam ve belediye başkanımızın ailemi ikna etmesi sonucu buraya kadar geldim. Benim ilk hedefim yarışmalardan puanlar toplayıp, milli takıma girmek. Sonra her sporcu gibi olimpiyatta başarılı olmak. Çocuklarını okutmak istemeyen babalara sesleniyorum. Kızlarınızı okutun ve ayaklarının üstünde durmayı öğrensinler. Köyde okutulmayan arkadaşlarım da umarım bizim gibi kurtulurlar" diye konuştu.KIZ VE ERKEK ÇOCUKLAR EŞİT HAKLARA SAHİP OLMALIArtık kız ve erkek çocukların eşit haklara sahip olmasını isteyen Zerda Aksu da "Ben de buralara çok zor şartlar altında geldim. Ailem izin vermiyordu. Hayatımı kurtarmak için başarılı olmam gerektiğini biliyordum ve başardım. Burada olmaktan çok mutluyum. Doğu'da biz kızlara çok haksızlık yapılıyor. Kız ve erkek çocuklarının eşit haklara sahip olmasını istiyorum. Tüm babalara sesleniyorum. Kızlarınızı okutun" diye konuştu.