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Kardelenlerin renk cümbüşü

Kardelenlerin renk cümbüşüKARS'ta uzun ve çetin geçen kış mevsiminin ardından doğayı canlandıran kardelenler, renk cümbüşü oluşturdu.

20.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:16
Kardelenlerin renk cümbüşü
KARS'ta uzun ve çetin geçen kış mevsiminin ardından doğayı canlandıran kardelenler, renk cümbüşü oluşturdu.
Doğu'da uzun ve sert geçen geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte doğa da canlanmaya başladı. Doğa yavaş yavaş yeşil renge bürünürken, kardelenler de çeşitli renklerde boy göstermeye başladı. Kağızman yolu üzerinde arazideki kardelenler; yoldan gelip geçenler ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu, kışın sona ermesiyle genellikle çiçeklenmede ilk görülen bitkinin kardelen olduğunu söyledi. Nergisgillerden bir bitki olan kardelenlerin, galantus cinsine bağlı olarak bilindiğini belirten Altunğlu, "Galantus'un cins bazında 14 türü var ve bunlar nadir bitkiler arasındadır. Bir dönem bunların bazı türleri uzun dönemden beri toplanmış ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak gönderilmiş. Günümüzde ise bunların toplanması yasak. Bunlar koruma altına alınmış bitkilerden" dedi.
Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu ayrıca, "Baharın gelmesiyle birlikte karlar erimeye başladığında karın içinden çıktığı için isim olarak da kardelen olarak bilinmekteler. Oldukça önemli bir bitki türüdür ve tıbbi amaçlı da kullanılmakta. Süs bitkisi olarak da kullanıldığını biliyoruz" diye konuştu. Kardelenlerin renk cümbüşü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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