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KARDEMİR 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında Güney Kore firmasıyla işbirliği yapacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımını üstlendikleri ana kablo hattı çelik konstrüksiyon imalat işlerinin Güney Kore firması Kwansoo ile birlikte yapılacağını bildirdi.

22.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:22KARDEMİR 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında Güney Kore firmasıyla işbirliği yapacak
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 1915 Köprüsü'nün yapımını üstlendikleri ana kablo hattı çelik konstrüksiyon imalat işlerinin Güney Kore firması Kwansoo ile birlikte yapılacağını bildirdi.
Fabrikadan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk ağır sanayisi KARDEMİR'in ülkenin dört bir köşesindeki tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdiği, ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldığı için "Fabrikalar kuran fabrika" unvanını aldığı belirtildi.

Misyonunu 82 yıldır sürdüren KARDEMİR'in, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de rol üstlendiği vurgulanan açıklamada, ülkenin gurur kaynağı olacak köprünün ana kablo hattı çelik konstrüksiyon imalat işlerinin bağlı kuruluşları KARÇEL tarafından üstlenildiği bildirildi.
Türkiye'nin çelik konstrüksiyon sektörünün en köklü ve büyük şirketlerinden biri olan KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARÇEL'in, dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsünün ana kablo hattı çelik konstrüksiyon imalat işleri için Güney Koreli Kwansoo firması ile sözleşme imzaladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köprünün ana kablo hattına ait bin 750 ton çelik konstrüksiyon imalatı KARÇEL tarafından yapılacak. Bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında çok sayıda proje, imalat ve montaj gerçekleştiren bağlı kuruluşumuz KARÇEL, geçtiğimiz aylarda 1915 Çanakkale Köprüsünün 500 tonluk Support Frame imalatlarını da yaparak yüklenici firmasına teslim etmişti. Yurt dışında da çeşitli köprü projelerine imza atan KARÇEL, 920 metre uzunluğundaki Sudan Hartum Al- Halfaia Nil Nehri Köprüsün 4 bin 250 tonluk çelik imalatlarını da gerçekleştirmişti."

1915 Çanakkale Köprüsü, Güney Kore, Çanakkale, Ekonomi

Kaynak: AA

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