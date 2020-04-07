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KARDEMİR çalışanları ramazan kumanyalarını Valiliğe bağışlayacak

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları, ramazan ayında alacakları gıda kumanyasını Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlayacak.

07.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:32
KARDEMİR çalışanları ramazan kumanyalarını Valiliğe bağışlayacak
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları, ramazan ayında alacakları gıda kumanyasını Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışlayacak.
Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KARDEMİR çalışanlarının bu günlerde Karabük halkıyla birlikte olmak istediğini söyledi.
Kampanya düzenleme fikrinin KARDEMİR çalışanlarından çıktığını belirten Üngören, kendilerinin de yöneticilerle görüşme yaptıklarını kaydetti.
Üngören, kampanyanın gönüllülük esasıyla başlatıldığını dile getirerek, "KARDEMİR çalışanlarının tamamı kumanyasını veremiyor çünkü daha önceden söz verdikleri yerler var. Kampanya tamamlandığında kumanyaları bir araçla getirip Valimize bağış yapanların isimleriyle birlikte teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kampanyanın hafta sonuna kadar süreceğini aktaran Üngören, şu ana kadar kampanyaya katılan çalışan sayısının 1300 olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük Valiliği, Karabük, Güncel
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