KARDEMİR, çelik dış ticaret temsilcilerini ağırladı

Otomotiv, savunma sanayi ve makine imalat sektörüne yönelik mevcut ürün gamını genişletmek için bir dizi çalışma yürüten KARDEMİR, çelik dış ticaret üyelerini ağırladı.



Namık Ekinci Başkanlığındaki dernek üyelerini İstanbul'da ağırlayan KARDEMİR, yatırımlarını ve mevcut ürünleriyle birlikte, sürdürülen yeni ürün geliştirme faaliyetlerini çelik dış ticaret temsilcileriyle paylaştı. Düzenlenen sektörel toplantıya Kardemir Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve teknik ekibiyle birlikte katılırken, Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci de beraberinde yaklaşık 50 kişiden oluşan çelik dış ticaret temsilcileriyle toplantıda yer aldı.



KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Kardemir'in katma değeri yüksek ürün üretimine yöneldiğini, artan üretim hacmi ve ürün çeşitliliği ile dünden daha güçlü bir şekilde ihracata ve dış ticarete odaklandığını söyledi.



İstanbul Sanayi Odasının geçtiğimiz ay açıkladığı verilere göre KARDEMİR'in Türkiye'nin 23. Büyük Sanayi Kuruluşu olduğunu belirten Soykan, "Bu yılsonuna kadar tamamlanacak yatırımlarla birlikte kapasitemiz 2,9 milyon tona, 2021 yılında ise 3,5 milyon tona ulaşacak. Katma değeri yüksek ürünlerle küresel bir çelik tedarikçisi olma hedefini benimsiyoruz. Düzenlenen toplantının ülkemizin dış ticaretine olumlu katkılar sunmasını diliyorum. Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak bugün sektörün en önemli dış ticaret temsilcileri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesine verdikleri değerli katkılar için derneğimizin Başkanı Namık Ekinci'ye ve şahsında tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. Çelik Dış Ticaret Derneği Başkanı Namık Ekinci ise, KARDEMİR'in fabrikalar kuran fabrika olmasının yanında çeliğin ülkedeki okulu olduğunu belirtti. Ekinci, "Bugün KARDEMİR ile güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Her iki taraf için de çok verimli oldu. KARDEMİR, artan üretimiyle birlikte müşteri odaklı yeni bir yapılanma içerisinde. Bizde bu süreçte dernek üyelerimizle birlikte her zaman olduğu gibi KARDEMİR'in destekçisi olacağız "dedi.



KARDEMİR Pazarlama Müdürü Onur Erkara'nın sunumunun ardından, Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Özkara, Satış Müdürü İsmail Durak, Çubuk ve Kangal Haddehanesi Müdürü Recep Demirsöz dış ticaret temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. Düzenlenen toplantı KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan'ın Dernek Başkanı Namık Ekinci'ye günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA