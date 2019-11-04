Haberler » Ekonomi » KARDEMİR'de Mustafa Yolbulan dönemi

KARDEMİR'de Mustafa Yolbulan dönemi

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu toplantısında yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu.

04.11.2019 18:27KARDEMİR'de Mustafa Yolbulan dönemi
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. (KARDEMİR) Yönetim Kurulu toplantısında yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan oldu.

KARDEMİR AŞ.'den Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, KARDEMİR'de TTK 366. maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldığı belirtilerek, "Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan olurken, Başkanvekilliğine ise Ömer Faruk Öz seçilmiştir. Yapılan toplantıda ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Erdoğan, üyeliklere Murat Yolbulan, Talat Yılmaz, Hüseyin Çağrı Güleç ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Burcay Yavuz'un atanmalarına karar verilmiştir" denildi. - KARABÜK

Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:44 VakıfBank efsanesi Gözde Kırdar'ın 2 numaralı forması emekli edildi
20:34 Avrupa borsaları yükselişle kapandı
20:18 Borsada değer kaybeden hisseler
13:56 IAG, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'yı 1,1 milyar dolara satın alıyor
4.11.2019 23:37:34