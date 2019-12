KARDEMİR'de personele mesleki yeterlilik belgesi verildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Hak-İş Konfederasyonu ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında yürütülen proje kapsamında işçilere, yetkinliğiartırmak ve uluslararası geçerliliği olan belgeye sahip olabilmeleri için sertifika verildi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, MYK Başkanı Adem Ceylan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve diğer yetkililer ile KARDEMİR işçileri katıldı.

MYK Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, kurumun çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Mesleki bilginin yanında becerinin de kazandırıldığının altını çizen Ceylan, "MYK Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen bizim 216 sınav ve belgelendirme kuruluşumuz var. Bu kuruluşlarımızın yıllık sınav kapasiteleri 3 milyon 500 bin. Yani sınav belgelendirme kuruluşlarımızın kapısına 3 milyon 500 bin kişi gelse, bir yıl içinde sınav yapabilme kabiliyetine sahibiz. Kalite güvencesinden zerre kadar taviz vermeden yapılan ölçme ve değerlendirme sonunda da bugün itibarıyla 900 bini aşkın kişi mesleki yeterlilik belgesine kavuşmuş oldu. Hükümetimizin 2023 hedefi bir milyon nitelikli, belgeli iş gücü. Biz 2023'e kalmadan önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ya da ilk 6 ayında bir milyona ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Hükümetin bu sistemi desteklediğini belirten Ceylan, "Bakanlığımız tarafından belge zorunluluğu getirilme yetkisi verilen 225 meslek bulunmakta. Bunların tamamı tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler. Bizim kurum ve bakanlık olarak şu ana kadar 143 meslekte yayınlamış olduğumuz tebliğlerde belge zorunluluğu getirdik." ifadesini kullandı.

Ceylan, hükümet ve kurum açısından önemsenen, uluslararası arenada geçerliliği bulunan belgelerin giderlerinin 2019 yılına kadar işsizlik fonundan karşılandığını, bakanlık olarak prensip kararı aldıklarını ve 2021 yılı sonunda kadar da bunun uzatılmasıyla ilgili olarak çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

"Bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne inanıyoruz."

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan da konfederasyon olarak mesleki yeterliliğe çok önem verdiklerini, bu anlamda önemli çalışmalar yaptıklarını, bünyelerinde Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezinin (MEYEB) bulunduğunu söyledi.

Sendikacı olarak sadece sosyal haklar ve ekonomik durum ile uğraşmadıklarını, ülkenin nitelikli iş gücünü de düşündüklerini vurgulayan Arslan, MEYEB'in çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.

Hak-İş Konfederasyonu olarak MYK'ya her zaman destek verdiklerini, bizzat içinde görev aldıklarını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Ben ülkemin, bütün bu zorluklarına rağmen, yaşadığımız bunca sıkıntılara rağmen, içeriden, dışarıdan kuşatılmış, önümüz kesilmek istenmesine rağmen her türlü terörün ve bir kısım tezgahların kurulmasına rağmen bu ülkenin potansiyeline inanıyoruz. Bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin ittifakını, Türkiye ittifakını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini hep birlikte korumak, hep birlikte bu dayanışmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor."

Arslan, mesleki yeterlilik belgelerin giderlerinin işsizlik fonundan karşılanmasına devam edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ise fabrika olarak her zaman işçiden yana olduklarını, uzmanlaşmaları ve aranan insan olmaları için işçilere sürekli eğitim verildiğini dile getirdi.

Fabrikada dört arkadaşıyla bağımsız yönetim kurulu olarak görev aldıklarını, kimsenin tarafı olmadıklarını, KARDEMİR tarafı oldukları ifadesini kullanan Öz, fabrikanın geleceğini düşündüklerini, ülkenin ihtiyacı olan otomotiv, savunma sanayisi ile tren rayı ve tekeri üretimi konusunda önemli adımların atıldığını ifade etti.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise sendika olarak eğitime çok önem verdiklerini, işçilerin belgelendirilmesi çalışmalarını desteklediklerini, bunu "altın bilezik" gibi gördüklerini belirtti.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, fabrika hakkında genel bilgiler verdi, emeği ve gayreti sertifikalandırmadan, dünyada geçerli olan belgelerle ortaya koymadan üretmenin de bir manası, karşılığının bulunmadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan KARDEMİR personeline belgeleri katılımcılar tarafından verildi.

Kaynak: AA