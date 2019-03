Kardemir'de Tis Sözleşmesinde İşçiye Rekor Zam

Kaynak: İHA

KARDEMİR AŞ. ile Özçelik İş Sendikası arasında bir süredir devam etmekte olan ve 2019-2020 yıllarını kapsayan 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sonucu işçiye totalde rekor düzeyde zam yapıldı.KARDEMİR Haddehane meydanında Sendika ve şirket yöneticilerinin hazır bulunduğu programda Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, kıdem zamları ile birlikte en düşük ücret artışının ilk 6 ay için yüzde 22, en yüksek yüzde 31 olduğunu açıklayarak, "Dönemin sonunda ise totalde en düşük ücret artışı 48.5 en yüksek 61.2. Türkiye 'de sizin vasıtanızla kendi rekorunu kırmaya devam ediyor" dedi."Bu can bu bedende olduğu sürece ben size baba olmaya gayret edeceğim"Haddehane meydanında toplanan işçilere hitaben konuşan KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç , "KARDEMİR çok büyük bir aile. Benim sözümü de bunu da gençler söylediler. Ama bu nereden çıktı? Bu söz 25 sene önce sizlerle birlikte bu fabrikaların kapatılmasına karşı çıktığımızda el ele verip çelik iş sendikası, Hak İş , Özçelik - İş, yöre halkımız, siyasilerimizin büyük bir kısmı Karabüklüler olarak mücadele verdik. İşte o mücadelenin sonunda KARDEMİR'in kapatılmayıp özelleştirmesini başardık. Bu konuda emeği geçen herkese müteşekkiriz. Vefat edenleri de buradan rahmetle anıyoruz. 25 yıl önce KARDEMİR büyük bir ailedir ve şirket bizimdir sözünü duvarlara yazarken, ben yüreğime de yazmıştım. O mücadeleyi hep birlikte başardık. Ben şu an çok mutluyum. Bütün birimlerimiz tek tek saymıyorum hepiniz şu an gözlerinizden okuyorum. Çok mutlu olduğunuzu görüyorum. Sizi mutlu etmek için genel başkanımız Yunus başkan ve ekibiyle birlikte aylardır sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesini mutlu bir sonla sonuçlandırdık. 2019 yılı KARDEMİR için baştan koyduğumuz hedeflerin son yılı. Yani biz 3 milyon ton üretimi hedefleyen 2 milyar doların üzerinde yatırımı gerçekleştirmek isteyen bir gayretle yola çıktık 15 sene önce. Son 15 yıldır mevcut siyasi hükümetlerimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlarımızın desteğiyle cesaretle mali istikrardan yana olarak bu yatırımları başardık. Bu sene bitirmek üzereyiz. En ağır yatırımlarımızın tamamı bitiyor. Son yılda büyük harcamaların olduğu yılda sağolsun Yunus başkanımız ve ekibi bizim sınırlarımızı aşırttılar, zorladılar. Biz de sizleri mutlu etmek için elimizden gelen fedakarlığı yaptık. Şimdi sizden kısaca istediğimiz bir şey var. Bizi mahcup etmeyeceğinize inanıyoruz. Bizim çalışanlarımız fedakardırlar. İşine aşına sahip çıkarlar. Katma değeri yüksek ürünlerde katma değerini yükselterek onun için bunu hak ettiler. Alın terinizi en iyi yerlerde cenabı Allah harcamayı nasip etsin. Bu toplu sözleşme hepinize hayırlı olsun" dedi."Savunma sanayiinde kullanılan çelikleri artık KARDEMİR üretecek"KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz ise, KARDEMİR'in özelleştiği günden bugüne kadar en yüksek karlılık dönemini 2018 yılında gerçekleştirdiğini belirterek bundaki en büyük emeğin çalışanlara ait olduğunu kaydetti. 2018 yılının Demir Çelik Sektörü için güzel bir yıl olduğunu ancak 2019 ve gelecek yıllar için sektörün biraz daraldığını söyleyen Öz konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizler de bu sektörün daralmasını ve KARDEMİR'in zarar görmesine müsaade etmeyeceğiz. Katma değeri yüksek çelikler üreteceğiz. Demiryolu tekerinde ilk üretimi yaptık. Otomotiv sektörünün kullandığı çelikleri üretmeye başladık. Şu anda Türkiye'nin en çok yatırım yaptığı alan savunma sanayii ve KARDEMİR bünyesinde Savunma Sanayiine yönelik bir komisyon kurduk. Savunma sanayiinde kullanılan çelikleri artık KARDEMİR üretecek. Mutlaka kütük üreteceğiz, ürettiğimiz kütüklerle Karabük'teki sanayi kuruluşlarına vereceğiz. Çünkü orada çalışanlarda bizim işçimiz. Onları da mağdur etmeyeceğiz ama Kardemir olarak artık bundan sonra katma değeri yüksek çelik üretmeye başlayacağız. Sektörün daralan ekonomisinden Kardemir güçlenerek çıkacaktır. El ele gönül gönüle daha güçlü bir Kardemir'i hep birlikte oluşturacağız."Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, son dönemlerin en kolay ama en güzel toplu sözleşmesini imzalama şerefini yakaladıklarını söyledi. Değirmenci, "2 yıl önce yaptığımız toplu sözleşme ile birlikte sizden aldığımız coşkuyla, heyecanla yollara düştük. Gece gündüz çalıştık. Yorulmadık nefes almadık. Bütün üyeler ve ailelerini mutlu edebilmek için evlerine, işyerlerine misafir olduk. Bugün Türkiye'de en güvenilir sendikaların arasında en çalışkan sendikaların arasında her geçen gün üye sayısı ve itibarını büyüten sendikalar arasına sokmayı başardık. Bu meydan bize bunu yapma imkanı verdi. Hiç kimseye yük olmadık yük aldık. Ayırmadık birleştirdik. Utanmadık aşkla yaptık. Sevgi ve merhamet çeşmemizi gürül gürül akıttık. Üyelerimizin duası ve desteğini almadan bir adım atmadık. Üyelerimizin yüzü gülsün diye gidilmedik işyeri sıkılmadık el bırakmadık. Her daim diklenmeden dik durduk. Üyelerimiz büyüdükçe biz de büyüdük. Sizlerle bir olduk iri olduk, diri olduk hep beraber Kardemir, Özçelik İş Sendikası olduk, Türkiye olduk. Beşikle tabut arasında dar ve ince bir yol olan bu hayat çizgisinde yolumuzdan sapmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüreğimizi sizlerin ateşiyle yaka yaka sürdürüyoruz. Sizlere hizmeti aşkla, sevgiyle yapıyoruz. Kardemir'in bileği bükülmez yiğitleri, burada sizlerin ayağına diken batsa bizim ciğerimiz yanar. Sizin iş kazaları sonucu canınız yansa inanın yüreğimizde hissederiz. O yüzden iş kazalarıyla ilgili biraz daha dikkat edelim. Alınan tedbirlere uyalım. Çünkü Öz Çelik İş'in kumaşı merhamet ipliğiyle örülmüştür. Karabük ile Kardemir ile bağımız sarsılmaz bağ ile bağlanmıştır. Kardemir diye yazılır öz Çelik iş diye okunur. Kardemir işçisiyle Öz Çelik İş sendikası etle tırnak olmuştur. Aynı çiçeğin tozudur. Kardemir işçisi olmadan yürüyeceğimiz her yol çıkmaz sokaktır. Kardemir işçisi olmadan varlığımız anlamsızdır. Ekim ayında yaptığımız 14. Olağan genel kurulda yeni bir ruhla yola çıktık. Makam ve mevkilerin esiri olmadan yeni bir yola çıktık. İşçiye ağalık paşalık yapmak için değil sizlere hizmetkar olmak için mührü aldık. O mührün verdiği yetkiyle Kardemir sözleşmesini imzalayarak buraya geldik. Ülkemizdeki hayat koşulları Kardemir'in mevcut durumu göz önünde bulundurularak TİS'i imzaladık. Bu TİS sürecinin taslak çalışmasından itibaren ücret zammı, kademelerin uygulanmasına başlanılması, üçüncü ayağı bu güne kadar Kardemir'de uygulanmamış kıdemiyle ilgili üçlü sacayağı oluşturduk" dedi.Değirmenci, bugünden itibaren 9 ve üzerinde kademelerde bulunan işçilerin yaptıkları işin kademesine 1 Ocak'tan itibaren boş kadrolara yerleştirileceklerinin de müjdesini vererek, "Devamında boşaldıkça kademe ilerlemesi devam edecek. Bunun için de sendikanın artık bunu niye yapmıyorsunuz diye söyleyecek bir sözü kalmıyor. Bir önceki dönemde bu kürsüden kadro sorunu bundan sonra tartışılmayacak sözümü işverenin katkısıyla yerine getirmiş bulunuyorum. Kıdem zammını fazla zorlamadan her ay 15 yılı dolduran her arkadaşımız bundan sonra Kardemir'de aylık 400 TL brüt kıdem zammı alacak. Bunlarla birlikte en düşük ücret artışı ilk 6 ay için yüzde 22, en yüksek yüzde 31. Birinci altı aydan bahsediyorum. Dönemin sonunda en düşük ücret artışı yüzde 48.5 en yüksek ise 61.2 olacak. Türkiye'de sizin vasıtanızla kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Bu günden itibaren 9. grupta kimse kalmayacak. İşverene ne kadar dua etsek yeridir. Ama bir dua da bu ülkede birlik beraberlik KARDEMİR'i kendi malı gibi koruyup kollamak için her kapısı çalındığında imkan sağlayan Cumhurbaşkanımıza. Ne zaman yönetim kurulumuzun KARDEMİR ile ilgili başı sıkışsa talebi olsa rahatça cumhurbaşkanımıza ulaşıp dertlerini anlatabiliyorlar. Cumhurbaşkanımıza bu vesile ile minnettarız. Ülkede ekonomi büyüyor, işyerleri büyüyor, katma değer artıyor. Allah devlete, Kardemir'e, Hak-iş, Öz-Çelik iş'e zeval vermesin" diye konuştu.Konuşmalarından ardından Genel Başkan Değirmenci ile Yönetim Kurulu Başkanı Güleç ve başkanvekili Öz, işçilerin önünde 3 bin 160 işçiyi kapsayan TİS'i imzaladı.Sendika yöneticileri daha sonra KARDEMİR çıkışına kadar işçilerle birlikte yürüdü. - KARABÜK