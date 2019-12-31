Haberler » Ekonomi » KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Ekonomi

KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından 1 milyon 750 bin liralık yeni yatırımın açılışı yapıldı.

31.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından 1 milyon 750 bin liralık yeni yatırımın açılışı yapıldı.

1937'de kurulan ve "Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan, yerli otomotiv ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok projeye katkı sunan KARDEMİR, çevre yatırımlarını da aralıksız sürdürüyor.

Fabrika tarafından 2019 yılı "çevre yatırım yılı" ilan edilirken, toplamda 200 milyon dolarlık çevre yatırımı gerçekleştirildi. Yıl boyunca kapasite artışından yeni yatırım projelerine, çevre yatırımlarından modernizasyon projelerine kadar tamamlanan çok sayıda yatırımın açılışı gerçekleştirilen fabrikada, yılın son günü ise üretim güvenliği için 1 milyon 750 bin lira harcama ile yapımını tamamlanan ağır tonajlı araçların geçişine imkan sağlayacak olan Hava Ayrıştırma Tesislerinin yeni köprüsünü hizmete alındı.

İşçilerin katılımıyla yapılan açılışta konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, 2020 yılına yeni hedefler, yeni umutlarla girdiklerini kaydetti. - KARABÜK

Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

00:14   İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Ekonomi
00:14   Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Ekonomi
23:45   Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Ekonomi
21:58   Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Ekonomi
20:33   Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Ekonomi
18:14   KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:52   İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi 70 milyonluk büyük ikramiyesini almadı - Ekonomi
09:04   Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Ekonomi
1.01.2020 01:42:12