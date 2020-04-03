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KARDEMİR'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 800 bin lira destek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 800 bin lira destekte bulundu.

03.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:32
KARDEMİR'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 800 bin lira destek
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 800 bin lira destekte bulundu.
KARDEMİR'den yapılan açıklamada, fabrikanın 83 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde ve yeni kazanımlar elde etmesinde büyük görevler üstlendiği belirtildi.
"Fabrikalar kuran fabrika" unvanını almanın, köklü geçmişin en büyük kazanımı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeri geldi ülkeyi omuzladık, yeri geldi büyük buhranlara göğüs gerdik. Hepsi geçmişte kalmışken yeni bir mücadelenin içine girdik. Koronavirüs salgınına karşı, kentimiz için tedbirleri alan ve çeşitli destekleri veren ilk şirket olduk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticileri kişisel desteklerini sağlamaktadır. Biz de kurumsal tedbirlerimize ek olarak, KARDEMİR AŞ ve bağlı ortaklıklarımız Kardökmak ve Karçel ile bu kampanyaya 1 milyon 800 bin lira destekte bulunuyoruz. Yaşadığımız bu zor günlere karşı gelebilmek için şirketimize, insanlarımıza ve Türkiye'mize inancımız, güvenimiz tamdır."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Karabük, Güncel
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