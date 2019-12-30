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Kardemir'den savunma sanayisine çelik üretim desteği

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz, savunma sanayisiyle ortak çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayisinin çeliği de Kardemir'den gidecek.

30.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:36 Kardemir'den savunma sanayisine çelik üretim desteği
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz, savunma sanayisiyle ortak çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Türkiye'nin savunma sanayisinin çeliği de Kardemir'den gidecek." dedi.
Öz, AA muhabirine, ülkenin ilk ağır sanayisi olma özelliğini taşıyan Kardemir'in "fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anıldığını ve bu misyonunu sürdürdüğünü söyledi.
Özellikle son yıllarda ülkenin yerli ve milli üretim çalışmalarına fabrika olarak destek verdiklerini, bu anlamda çok önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:
"Öncelikle otomotiv sektörüne yönelik yeni çelik kaliteleri de üretmeye başladık. Sektörün bağlantı elemanları yapımında kullandığı çeliklerin üretimlerini başarıyla gerçekleştirdik. Ayrıca otomotiv endüstrisine yönelik uluslararası alanda teknik gereklilikleri kapsayan Otomotiv Yönetim Sistemi Belgesi'ni alarak sertifikasyon süreçlerini de tamamladık. Öte yandan sektörün süspansiyon yaylarının yapımında kullanılan çelik ile yüksek karbonlu çelik üretimlerini tamamlayarak pazara sunduk. Sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli olarak adlandırılan çelik kalitelerini üretmek için çalışmalar sürdürülüyor."
Savunma sanayisi çeliklerinin üretilmesi için de kendilerine hedefler koyduklarını aktaran Öz, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile görüşmeler yapıldı ve sektöre yönelik üretimler için yeni bir yol haritası belirlendi. Çalışmalar neticesinde sektörün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı çelikler üretildi. Bu alanda fabrika olarak önemli katkılar sunacağız. Türkiye'nin savunma sanayisinin çeliği Kardemir'den gidecek. Bu ülke için yapılacaklar var. Bizler de hükümetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda bir şeyler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekonomi

Kaynak: AA

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