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Kardemir'den "suç duyurusu" açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, şirket hisse senetleriyle ilgili iki yönetim kurulu üyesi hakkında suç durusunda bulunulduğunu belirtti.

21.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:34 Kardemir'den
Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, şirket hisse senetleriyle ilgili iki yönetim kurulu üyesi hakkında suç durusunda bulunulduğunu belirtti.
Yolbulan, yaptığı yazılı açıklamada, şirket hisse senetlerini uhdesinde bulunduran bağlı ortaklıkları Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARÇEL) ve Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ. (KARDÖKMAK) ile Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri AŞ. arasında 2017 yılının temmuz ayında gerçekleşen hisse senedi işlemleriyle ilgili olarak iki yönetim kurulu üyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğini bildirdi.
Kararın tamamen yasal bir zorunluluktan kaynaklandığını ve yönetim kurulu tarafından oy birliğiyle alındığını belirten Yolbulan, "Hisse senetleriyle ilgili yasal bir durumun bulunduğu ve yıl sonuna kadar işletilmesi zorunluluğu konusu, ilgili birimlerimizin uyarısıyla yönetim kuruluna geldi. Yıl sonuna kadar bu durumun ilgili kurumlara bildirilmesi gerekiyordu. Kurum hukuk bürosu, komisyonlar ve iç denetim direktörlüğüne konu soruldu ve yapılması gereken tek şeyin yasal yollara başvurmak olduğu belirtildi. Konu yönetim kurulunda gündeme geldiğinde oylama yapıldı ve yasal yolların işletilmesi konusu oy birliğiyle kabul edildi. Tamamen teknik ve mevzuatlar çerçevesinde bir süreç yaşandı" ifadelerini kullandı.
"Konu asla kişisel değil, yasal bir sorumluluk"
Tamamen yasal bir konu olan bu durumun kamuoyunda duyulmasıyla farklı alanlara çekildiğini ve özellikle yönetimi zorda bırakma adına bağımsız yönetim kurulu üyelerinin üstüne yıkılmaya çalışıldığını vurgulayan Yolbulan, şöyle devam etti:
"Konu ne bağımsız yönetim kurulu üyelerinin konusu ne başkan olarak benim, ne de diğer üyelerimizin. Konu asla kişisel değil, yasal bir sorumluluktur. Yönetim Kurulu'nun yasal sorumlulukları gereği hukuka aykırılığı tespit edilen hususlarda yasal yollara başvurulması gerekliliği bulunmaktadır. Şirket hisse senetleri ile ilgili bu durum Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya ve ilgili kurumlara bütün aşamalardan geçirilerek bildirilmiştir. Şimdi yasal süreç beklenmektedir."

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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