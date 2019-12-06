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KARDEMİR'den termik santral bacalarına filtre takılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yatırımlarla yasal emisyon sınırlarının altına çekilen kazan bacalarının emisyon izlenmesinin anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını duyurdu.

06.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:46KARDEMİR'den termik santral bacalarına filtre takılmasına ilişkin açıklama Açıklaması
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), yatırımlarla yasal emisyon sınırlarının altına çekilen kazan bacalarının emisyon izlenmesinin anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını duyurdu.
Fabrikadan yapılan açıklamada, termik santral bacalarına filtre takılmasıyla ilgili yasal düzenleme konusunda bir süredir basında yer alan haberlerde şirketin adının da geçtiği hatırlatıldı.
KARDEMİR enerji santralinin ilk kez 1939 yılında işletmeye alındığı ve proses gazlarını yakarak üretim yapan toplam 77,5 megavat kapasiteli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Santralın gaz-kömür yakan kısmının kapasitesi 27,5 megavattır. Bu santralimizde bulunan 3 kazan çıkışına 2008-2010 yılları arasında yaklaşık 9,7 milyon dolar yatırım harcaması ile elektro statik filtreler yapılmıştır. Bu filtrelerden birincisinin açılışı, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlarla yasal emisyon sınırlarının altına çekilen kazan bacalarının tamamı, halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine veri göndermekte olup, emisyon izlenmesi anlık olarak bakanlığımız tarafından yapılmaktadır."
Açıklamada, "2013'te hizmete alınan 50 megavatlık enerji santralimiz ise atık gazların elektrik enerjisine çevrildiği bir tesis olup, kömür kullanılmamaktadır.
Şirketimizin, bahse konu haberlerde geçen termik santralle bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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