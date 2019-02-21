Kardemir'den Vergili'ye Ziyaret

Karabük
Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
'ye ziyarette bulundu.
Soykan'ı makamında kabul eden Vergili, bir süre devam eden sohbetin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada devam eden çevre yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
KARDEMİR'in, Karabük'ün göz bebeği olduğunu ifade eden Başkan Vergili, önümüzdeki bir kaç aylık süreçte Karabük'ün hava ve çevre kirliliği sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını ifade etti.
Rafet Vergili, Karabük, Güncel
Kaynak: AA