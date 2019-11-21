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KARDEMİR'e "Ar-Ge Merkezi Belgesi" verildi

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Ar-Ge Merkezi Belgesi" aldıklarını belirterek, "Bu merkez, savunma sanayi ve otomotiv sektörü gibi ülkemizin iddialı olduğu sektörler için sürdürülebilir tedarikçi olmayı odak noktasına almış olan şirketimiz için...

21.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:48KARDEMİR'e
Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Ar-Ge Merkezi Belgesi" aldıklarını belirterek, "Bu merkez, savunma sanayi ve otomotiv sektörü gibi ülkemizin iddialı olduğu sektörler için sürdürülebilir tedarikçi olmayı odak noktasına almış olan şirketimiz için en önemli itici güç olacaktır." dedi.
Soykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne Ar-Ge Merkezi için yaptıkları tescil başvurusunun iki aşamalı değerlendirme ve denetim süreci sonrasında oy birliğiyle kabul edildiğini ve belgelerini aldıklarını söyledi.
Ar-Ge merkezinin, Türk Demir-Demirdışı Metal Sektöründe 28'inci, Karabük'ün ise ilk Ar-Ge Merkezi olduğunun altını çizen Soykan, şöyle konuştu:
"Dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişim ve yoğun rekabet ortamında şirketlerin ayakta kalabilmesi ancak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları ile mümkün olabilir. KARDEMİR Ar-Ge Merkezinin temel amacı, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' vizyonu ile onaylanan ve ana ekseninde rekabetçi üretim ve verimliliğin de yer aldığı 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda özellikle otomotiv, savunma ve raylı sistemler sektöründe milli ürün üretmek ve bu ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına hizmet etmektir."
"Projeler geliştiren bir merkez olacaktır"
Merkezde gelişecek inovasyon kültürünün hem KARDEMİR'e hem de Türk Demir-Çelik Sektörünün gelişimine katkı sunacağını ifade eden Soykan, şunları kaydetti:
"Bu merkez, savunma sanayi ve otomotiv sektörü gibi ülkemizin iddialı olduğu sektörler için sürdürülebilir tedarikçi olmayı odak noktasına almış olan şirketimiz için en önemli itici güç olacaktır. Burası, sahip olduğu yetkin insan kaynağı ile birlikte, dünyayı takip eden, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar için daha akılcı ve daha yenilikçi çözümler üreten, katma değeri daha yüksek ve daha ileri teknolojili ürünlere odaklanan, çalışmalarda elde edilecek olan bilgilerin kurumsal hafızaya aktarılmasını sağlayan, yeni iş birlikleri geliştiren, geleceğin teknolojilerine yatırımın kapılarını aralayan, girdi maliyetlerinde düşüş ve verimliliklerde artış sağlayacak projeler geliştiren bir merkez olacaktır. Ana hedefimiz daha yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmek, şirketimizde bilim, yenilik ve teknoloji ekosisteminin her yönüyle geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamaktır."

Demir Çelik, Karabük, Ekonomi

Kaynak: AA

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