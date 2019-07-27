"KARDEMİR'e kardeş istiyoruz"
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, "Birinci derdimiz bu işsizliği nasıl yok edebiliriz. Devletten hangi yatırımları isteyebiliriz. KARDEMİR'e kardeş istiyoruz.27.07.2019 14:27
CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, "Birinci derdimiz bu işsizliği nasıl yok edebiliriz. Devletten hangi yatırımları isteyebiliriz. KARDEMİR'e kardeş istiyoruz." dedi.
Aksoy, Safranbolu'daki bir konakta düzenlediği basın toplantısında, millet için Mecliste olduklarını ve Mecliste Karabük'ün sorunlarını anlattığını söyledi.
Karabük'te genç işsizlik olduğunu ve İŞKUR'a başvuran 10 binin üzerinde resmi işsiz bulunduğunu ifade eden Aksoy, "Dört bin kişi de işsizlik maaşı alıyor. Birinci derdimiz bu işsizliği nasıl yok edebiliriz. Devletten hangi yatırımları isteyebiliriz. KARDEMİR'e kardeş istiyoruz. Ekonomik durumu açmak için KARDEMİR'e kardeş gelmesi lazım. Otomobil fabrikası olur, tekrar demir çelik fabrikası olur." diye konuştu.
Aksoy, çevre illerde istihdam teşviki olduğunu belirterek, Karabük'ün istihdam teşviki kapsamına alınması gerektiğini anlattı.
Milletvekili olarak bütün vatandaşları dinleyip, elinden geleni yapacağını aktaran Aksoy, "Karabük'teki diğer milletvekili arkadaşlarımız Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş yakın dostlarımız çünkü biz beraber Meclisteyiz. Bu millet için bir şey yapacaksak beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.
Aksoy, Safranbolu'daki bir konakta düzenlediği basın toplantısında, millet için Mecliste olduklarını ve Mecliste Karabük'ün sorunlarını anlattığını söyledi.
Karabük'te genç işsizlik olduğunu ve İŞKUR'a başvuran 10 binin üzerinde resmi işsiz bulunduğunu ifade eden Aksoy, "Dört bin kişi de işsizlik maaşı alıyor. Birinci derdimiz bu işsizliği nasıl yok edebiliriz. Devletten hangi yatırımları isteyebiliriz. KARDEMİR'e kardeş istiyoruz. Ekonomik durumu açmak için KARDEMİR'e kardeş gelmesi lazım. Otomobil fabrikası olur, tekrar demir çelik fabrikası olur." diye konuştu.
Aksoy, çevre illerde istihdam teşviki olduğunu belirterek, Karabük'ün istihdam teşviki kapsamına alınması gerektiğini anlattı.
Milletvekili olarak bütün vatandaşları dinleyip, elinden geleni yapacağını aktaran Aksoy, "Karabük'teki diğer milletvekili arkadaşlarımız Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş yakın dostlarımız çünkü biz beraber Meclisteyiz. Bu millet için bir şey yapacaksak beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Hüseyin Avni Aksoy, Milletvekili, Karabük, Güncel
Kaynak: AA