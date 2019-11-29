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KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, Bakan Kurum'a çevre yatırımlarını anlattı

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Kardemir'in çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

29.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:59KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, Bakan Kurum'a çevre yatırımlarını anlattı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Kardemir'in çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

İstanbul'da düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan "Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi"ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile bir araya gelerek Kardemir'in çevre yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı öncesinde KARDEMİR standını ziyaret eden Bakan Kurum'a çevre yatırımları ile ilgili bilgiler veren Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan, şirketin geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu plan kapsamındaki tüm çevre yatırımlarının tamamlandığını ve Mart ayından itibaren Bakanlığa online veri akışının gerçekleştiğini söyledi.

KARDEMİR'in kurulduğu 1937'den itibaren ülke için güzel işler yaptığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kardemir ülkemizin medar-ı iftiharı bir kuruluş. Önemli yatırımlar yapıyor. Karabüklü hemşehrilerime ve tüm KARDEMİR ekibine selamlarımı gönderiyorum" dedi.

Türkiye'nin 2023 vizyonu ve gelecek stratejilerinin tartışıldığı zirvede Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan, Savunma Sanayii, KARDEMİR Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Furkan Ünal ise İhracat konulu panellerde konuşmacı olarak yer aldı. - KARABÜK

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA

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