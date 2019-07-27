KARDEMİR'in su ihtiyacı için inceleme yapıldı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.27.07.2019 20:19
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Fabrikadan yapılan açıklamada, 3 buçuk milyon ton üretim hedefine yürüyen KARDEMİR'in su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile bir araya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ve Karabük Şube Müdürlüğü yetkililerinin, fabrikanın orta ve uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar üzerinde görüş alış verişinde bulunduğu kaydedildi.
Fabrikadan yapılan açıklamada, 3 buçuk milyon ton üretim hedefine yürüyen KARDEMİR'in su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile bir araya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ve Karabük Şube Müdürlüğü yetkililerinin, fabrikanın orta ve uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar üzerinde görüş alış verişinde bulunduğu kaydedildi.
Karabük, Güncel
Kaynak: AA