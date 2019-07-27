Haberler» Güncel» Haber

KARDEMİR'in su ihtiyacı için inceleme yapıldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

27.07.2019 20:19 KARDEMİR'in su ihtiyacı için inceleme yapıldı
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Fabrikadan yapılan açıklamada, 3 buçuk milyon ton üretim hedefine yürüyen KARDEMİR'in su ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile bir araya gelen Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü ve Karabük Şube Müdürlüğü yetkililerinin, fabrikanın orta ve uzun vadeli su ihtiyacını karşılayacak kaynaklar üzerinde görüş alış verişinde bulunduğu kaydedildi.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:03   Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı
02:57   Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi (2)
02:12   Fatih'te otel odasındaki cinayet
02:11   Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87 kişinin öldüğü açıklandı
01:56   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:53   Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü
01:50   Haluk Levent'ten "kelebek çocuk" Elfida'ya sürpriz doğum günü