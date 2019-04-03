Kardemir'in Temelinin Atılışı ve Karabük'ün Kuruluş Yıl Dönümü

CHP Safranbolu
İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, Karabük
Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Acar, mesajında, Türkiye
'de kurtuluşunu değil, kuruluşunu kutlayan tek ilin Karabük'ün olduğunu belirtti.
Karabük'ün, Türkiye sanayisinin kalbi olmanın dışında ülkenin birçok önemli sanayi kuruluşunun, barajların, köprülerin de mimarı olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti:
"Karabük'te ülkenin her köşesinden farklı bir renk ve kültür görebileceğimiz gibi, ülkemizin her köşesinde de Karabük'ün bir eserini görmemiz mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük'ün kurulmasında emekleri geçen başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere 2. Genel Başkanımız İsmet İnönü
ve dönemin fabrika çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Karabük halkına saygı ve sevgilerimi sunuyorum."
Cumhuriyet Halk Partisi, Karabük, Güncel
Kaynak: AA